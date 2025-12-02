صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتال میں سہولیات کا فقدان ، مریض کی ریڑھی پر منتقلی

  • ملتان
ہسپتال میں سہولیات کا فقدان ، مریض کی ریڑھی پر منتقلی

ایمبولنس نہ ہونے کی وجہ سے زخمی اعجاز کوگدھا ریڑھی پر ہسپتال لا یا گیا

 جہانیاں (نمائندہ دنیا) ٹی ایچ کیو ہسپتال جہانیاں میں سہولیات کا سنگین فقدان ایک بار پھر انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گیا۔ ایمبولینس کی غیر دستیابی کے باعث غریب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جہانیاں کے نواحی گاؤں 112 دس آر کے رہائشی محمد اعجاز، جو موٹر سائیکل رکشہ میں چادر پھنسنے سے شدید زخمی ہوگیا تھا ، لیے ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے گدھا ریڑھی پر لا یا گیا ،ورثا کا کہنا ہے کہ طویل انتظار کے باوجود ہسپتال یا ریسکیو سے مدد حاصل نہ ہو سکی۔ شہریوں نے ریسکیو حکام پر بھی سخت تنقید کی اور کہا کہ عوام کو ایمرجنسی کے طریقہ کار سے آگاہ نہیں کیا جاتا اور اکثر 1122 کی گاڑیاں دیر سے پہنچتی ہیں۔ 

 

