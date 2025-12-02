ڈاکٹروں پر غیر ضروری ٹیکس عائد نہ کیے جائیں :اکمل مدنی
تمام ڈاکٹروں کو حقوق کے حصول کے لیے متحد ہونا ہوگا:عشائیہ میں گفتگو
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) چیئرمین پرائیویٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر محمد اکمل مدنی کی جانب سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، پرائیوٹ ہاسپیٹل ایسوسی ایشن اور پرائیوٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے اعلی عہدیداران کے اعزاز میں سالانہ عشائیہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر ملتان ڈسٹرکٹ اور ہائی کورٹ بار کے سینئر وکلاء بھی موجود تھے ۔ ڈاکٹر مدنی اور صدر پی ایم اے ڈاکٹر مسعود الرؤف ہراج نے کہا کہ ڈاکٹر کمیونٹی کو غیر قانونی کارروائیوں، جھوٹے مقدمات اور بلیک میلنگ سے تنگ نہیں کیا جائے گا اور تمام ڈاکٹروں کو حقوق کے حصول کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹروں پر غیر ضروری ٹیکس عائد نہ کیے جائیں اور انہیں باعزت روزگار فراہم کیا جائے ۔ ڈاکٹر اسماعیل بشیر نے کہا کہ ڈاکٹر قوم کے مسیحا ہیں، انہیں منصفانہ ٹیکس نظام اور سہولیات فراہم کی جائیں۔ وکلاء برادری نے بھی ڈاکٹرز کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ عشائیہ میں متعدد سینئر ڈاکٹرز اور وکلاء نے شرکت کی۔