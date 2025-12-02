صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع میں ٹریفک قوانین کیخلاف ورزی پر 130 مقدمات

  • ملتان
ضلع میں ٹریفک قوانین کیخلاف ورزی پر 130 مقدمات

غیر قانونی پھٹہ رکشہ، ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ضلع کوٹ ادو کی حدود میں ایک ہی دن میں 130 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ۔ کارروائی کالے شیشے والی گاڑیوں، موٹر سائیکل کے غیر قانونی پھٹہ رکشہ، ہیلمٹ نہ پہننے اور ناقص کاغذات رکھنے والے شہریوں کے خلاف کی گئی۔ ایف آئی آرز میں ملزمان کے نام شامل ہیں جن میں احمد بشیر، سرفراز ملک، محمد اسلم، علی زاہد، عمران یوسف اور خرم نذیر شامل ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں عوام میں شعور اجاگر کرنے اور سڑکوں پر ٹریفک نظم قائم رکھنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ تمام ملزمان کو متعلقہ دفعات کے تحت قانونی کارروائی کے لیے عدالتی پیشی کے لیے طلب کیا گیا ہے تاکہ شہری قوانین کی خلاف ورزی سے باز رہیں اور ٹریفک کے انتظامات بہتر بن سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس