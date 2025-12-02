ضلع میں ٹریفک قوانین کیخلاف ورزی پر 130 مقدمات
غیر قانونی پھٹہ رکشہ، ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ضلع کوٹ ادو کی حدود میں ایک ہی دن میں 130 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ۔ کارروائی کالے شیشے والی گاڑیوں، موٹر سائیکل کے غیر قانونی پھٹہ رکشہ، ہیلمٹ نہ پہننے اور ناقص کاغذات رکھنے والے شہریوں کے خلاف کی گئی۔ ایف آئی آرز میں ملزمان کے نام شامل ہیں جن میں احمد بشیر، سرفراز ملک، محمد اسلم، علی زاہد، عمران یوسف اور خرم نذیر شامل ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں عوام میں شعور اجاگر کرنے اور سڑکوں پر ٹریفک نظم قائم رکھنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ تمام ملزمان کو متعلقہ دفعات کے تحت قانونی کارروائی کے لیے عدالتی پیشی کے لیے طلب کیا گیا ہے تاکہ شہری قوانین کی خلاف ورزی سے باز رہیں اور ٹریفک کے انتظامات بہتر بن سکیں۔