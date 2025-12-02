پلاسٹک پر پابندی ایک سال بعد بھی عملدرآمدنہ ہو سکا
مارکیٹوں میں پلاسٹک بیگز کا استعمال جاری، انتظامیہ خاموش، شہری پریشان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ای پی اے پنجاب کی جانب سے سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی کا اعلان ایک سال پہلے کیا گیا تھا، مگر کوٹ ادو میں اس قانون پر مؤثر عملدرآمد نہ ہو سکا۔ گزشتہ سال 10 دسمبر کو کریک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے تحت 75 مائیکرون سے کم پلاسٹک بیگز پر مکمل پابندی، جرمانے اور دکانیں سیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے ۔ تاہم آج بھی شہر کی مارکیٹیں، جنرل اسٹورز، بیکریاں اور سبزی فروش پلاسٹک بیگز استعمال کر رہے ہیں۔ نہ چیکنگ ہوئی، نہ مانیٹرنگ اور نہ ہی کوئی سخت کارروائی سامنے آئی۔ پلاسٹک مینجمنٹ کمیٹیاں صرف کاغذی حد تک سرگرم رہیں اور عوامی آگاہی مہم غیر مؤثر ثابت ہوئی۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق سنگل یوز پلاسٹک نکاسی آب، سیوریج نظام کی خرابی اور ماحول آلودگی میں اضافہ کا بڑا سبب ہے ۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب تک متبادل فراہم نہیں ہوگا اور انتظامیہ عملی اقدامات نہیں کرے گی، پابندی ممکن نہیں۔