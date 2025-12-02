صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ :پولیس کا کریک ڈائون ، 12منشیات سپلائرز گرفتار

  • ملتان
ضلع میں کارروائی کی گئی ،17کلو چرس اور 11کلو بھنگ برآمد کر لی گئی

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید غضنفر علی شاہ کی ہدایت پر ضلع بھر میں منشیات سپلائرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق گزشتہ روز ضلع بھر سے 12 منشیات سپلائرز کو گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے 17 کلوگرام سے زائد چرس اور 11 کلوگرام بھنگ برآمد ہوئی۔ ڈی پی او مظفرگڑھ نے کہا کہ ضلع بھر میں منشیات فروشوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے گی اور تمام گرفتار شدگان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ منشیات کے عادی افراد کو ری ہیب سنٹرز میں داخل کرایا جائے گا تاکہ وہ دوبارہ اس مکروہ دھندے کا حصہ نہ بن سکیں۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ مشکوک سرگرمیوں اور منشیات فروشوں کی اطلاع فوری دیں تاکہ ضلع کو منشیات سے پاک بنایا جا سکے ۔ 

 

