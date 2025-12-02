کہروڑ پکا ہیلمٹ نایاب، قیمت 4 ہزار تک پہنچ گئی
ذمہ دار دکانداروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے :عوام کا حکام سے مطالبہ
کہروڑ پکا (نمائندہ دنیا ) پولیس کی جانب سے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کے بعد شہر اور گرد و نواح میں ہیلمٹ کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔ 600 روپے والا ہیلمٹ بعض دکانداروں کی من مانی کے باعث چار ہزار روپے تک فروخت ہو رہا ہے ، جس سے عوام شدید پریشان اور خوار ہیں۔ شہریوں نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ہیلمٹ کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جائے اور قیمتوں میں ناجائز اضافے کے ذمہ دار دکانداروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اقدامات کی افادیت متاثر ہو رہی ہے بلکہ عوام کی روزمرہ زندگی بھی دقت کا شکار ہے ۔ انہوں نے اپیل کی کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرے تاکہ شہری بلا خوف و خطر اپنے فرائض اور کام انجام دے سکیں اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد ممکن ہو۔