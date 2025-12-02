پولیس کا کریک ڈاؤن ، طلباء، والدین اور شہری متاثر
ہیلمٹ، لائسنس اور رکشہ کارروائیوں پر حاضری کم، کسانوں کی ٹرالیاں بند
مونڈکا (نامہ نگار ) حکومت پنجاب کی ہدایات پر موٹر سائیکل سواروں، پھٹہ رکشوں، بغیر ہیلمٹ اور بغیر لائسنس چلنے والوں کے خلاف پولیس کا سخت کریک ڈاؤن جاری ہے ، جس سے نو عمر طلباء اور والدین شدید پریشان ہیں۔ سکول جانے والے بچوں کی حاضری مسلسل تیسرے روز کم رہی کیونکہ متعدد طلباء اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ساتھ لے جانے کے ذمہ دار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہیلمٹ مہنگے ہونے اور بار بار چالان و مقدمات کے خوف سے عوام سخت اذیت میں مبتلا ہیں، جبکہ متعدد سرکاری و نجی اداروں میں حاضری بھی متاثر ہوئی ہے ۔دوسری جانب ضلع بھر کی شوگر ملز سے گنا اُتار کر واپس جانے والی درجنوں ٹریکٹر ٹرالیاں پولیس نے بند کر دیں، جبکہ ڈرائیوروں کو بھی حراست میں لیا گیا، جس پر کسانوں نے شدید احتجاج کیا۔ کسان اتحاد کے رہنماؤں نے کہا کہ ٹرالیاں بند ہونے سے کماد کھیتوں میں خراب ہو رہی ہے ۔ انہوں نے حکومت سے پالیسی پر فوری نظرثانی کی اپیل کی۔