جلال پورپیروالہ:ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ڈکیت پکڑا گیا

  • ملتان
جلال پورپیروالہ:ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ڈکیت پکڑا گیا

جلال پورپیروالہ ( نامہ نگار ) سب انسپکٹر اسرار احمد کی قیادت میں پولیس ٹیم کنہوں موڑ پر تعینات تھی کہ ایک 125 موٹرسائیکل پر سوار تین افراد نے پولیس پر فائرنگ کردی۔۔۔

اطلاع ملنے پر ایس ایچ او سٹی عرفان احمد ہاشمی کی زیرقیادت اضافی پولیس نفری موقع پر پہنچ گئی۔ مسلح افراد پولیس کی موجودگی دیکھ کر فرار ہونے لگے تو اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے ایک ڈکیت زخمی ہو کر موقع پر گر گیا۔ پولیس نے زخمی ڈکیت کو حراست میں لے لیا اور اس کے پاس سے ناجائز اسلحہ، 9 ایم ایم پسٹل برآمد کیا۔ زخمی ڈکیت نے دوران تفتیش اپنے ساتھیوں کے نام حسنین عرف شانی اور ناجد عرف ناجدی بتائے ۔ 

 

