صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

  • ملتان
ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

چوک سرور شہید جھنگی اڈا پر حادثہ،لاش تحصیل ہسپتال منتقل

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) چوک سرور شہید جھنگی اڈا پر مزدا ٹرک کے اوورٹیک کے دوران سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل سے زور دار ٹکر لگنے سے موٹر سائیکل سوار عبدالرحمان موقع پر جاں بحق ہوگئے ۔ عینی شاہدین کے مطابق ٹکر کے بعد موٹر سائیکل سوار ٹرک کے نیچے آ کر شدید کچلا گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو عملہ موقع پر پہنچا اور ضروری کارروائی کے بعد لاش ٹی ایچ کیو ہسپتال چوک سرور شہید منتقل کر دی گئی۔ پولیس نے موقع کا معائنہ کیا اور قانونی کارروائی شروع کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس