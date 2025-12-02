ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق
چوک سرور شہید جھنگی اڈا پر حادثہ،لاش تحصیل ہسپتال منتقل
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) چوک سرور شہید جھنگی اڈا پر مزدا ٹرک کے اوورٹیک کے دوران سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل سے زور دار ٹکر لگنے سے موٹر سائیکل سوار عبدالرحمان موقع پر جاں بحق ہوگئے ۔ عینی شاہدین کے مطابق ٹکر کے بعد موٹر سائیکل سوار ٹرک کے نیچے آ کر شدید کچلا گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو عملہ موقع پر پہنچا اور ضروری کارروائی کے بعد لاش ٹی ایچ کیو ہسپتال چوک سرور شہید منتقل کر دی گئی۔ پولیس نے موقع کا معائنہ کیا اور قانونی کارروائی شروع کر دی۔