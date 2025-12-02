صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الگ الگ پولیس مقابلے ، 2ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

  • ملتان
الگ الگ پولیس مقابلے ، 2ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

دونوں ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے اور ریکارڈ یافتہ نکلے

ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ ڈی ایچ اے اور تھانہ سٹی جلالپور کی حدود میں دو الگ الگ پولیس مقابلوں کے دوران دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے ۔ دونوں واقعات میں ملزموں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کی جبکہ ان کے ساتھی موقع سے فرار ہوگئے ۔ تھانہ ڈی ایچ اے کے علاقے پُل باغ والا صالح مہے کے قریب پولیس گشت کے دوران 3 افراد موٹرسائیکلوں پر آرہے تھے ، اشارہ کرنے پر انہوں نے بائیک چھوڑ کر پولیس پر سیدھی فائرنگ کر دی،فائرنگ رکنے پر پولیس کو ایک ملزم زخمی حالت میں ملا جس کی ٹانگ پر ساتھیوں کا فائر لگا تھا۔ ملزم کی شناخت راشد ولد عبدالحمید قوم بھٹی سکنہ منڈا چوک، مظفرگڑھ کے نام سے ہوئی۔ اس کے دو ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہوگئے ، ملزم نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ اس کے قبضے سے پسٹل برآمد ہوا۔ ریکارڈ چیک کرنے پر وہ منشیات، اسلحہ اور ڈکیتی کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ نکلا۔ تھانہ سٹی جلالپور کے علاقے کنہوں چوک لودھراں روڈ پر گشت پر موجود پولیس نے مشکوک موٹرسائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔

 

