فائرنگ سے زخمی نوجوان کی ٹانگ کاٹ دی گئی

  • ملتان
مرکزی ملزموں کی عدم گرفتاری پر لواحقین کا کٹی ٹانگ اٹھا کر احتجاج

 مظفرگڑھ (نامہ نگار ) قصبہ بصیرہ میں فائرنگ سے زخمی ہونے والے نوجوان کی نشتر ہسپتال ملتان میں ٹانگ کاٹ دی گئی جس پر لواحقین کٹی ہوئی انسانی ٹانگ اٹھائے مظفرگڑھ پریس کلب پہنچ گئے اور مرکزی ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق 22 اور 24 نومبر کو معمولی تلخ کلامی کے بعد مخالفین نے فائرنگ کرکے دو نوجوانوں میلاد اور عبدالرحمان کو زخمی کردیا تھا۔ اتوار کے روز ڈاکٹروں نے میلاد کی بگڑتی حالت کے باعث اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ زخمی نوجوان کے والد ابراہیم نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کا بیٹا زندگی بھر کے لیے معذور ہوگیا مگر مرکزی ملزم اعجاز سمیت دیگر نامزد ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہوئے ۔ مظاہرین نے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ پولیس کے مطابق دونوں واقعات کے الگ الگ مقدمات تھانہ قریشی میں درج ہیں جبکہ تین نامزد ملزمان کو گرفتار کیا جاچکا ہے ۔

 

