ریسپانس کمیٹی کا اجلاس ، انسداد پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ
5سال سے کم عمر 3لاکھ 85ہزار بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے :لبنیٰ نذیر
لودھراں (سٹی رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنیٰ نذیر کی صدارت میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چار روزہ قومی انسداد پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا، جو 15 تا 18 دسمبر تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر 3 لاکھ 85 ہزار 27 بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ کوئی بچہ پولیو کے قطروں سے محروم نہ رہے اور تمام ٹیمیں اپنے فرائض کے ساتھ کارخیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے پولیو ٹیموں کی پلاننگ، ٹریننگ اور ضروریات پر خصوصی توجہ دینے کی بھی تاکید کی۔ اجلاس میں ڈی ایچ او ڈاکٹر ریاض حسین نے انسداد پولیو اور ڈینگی اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ اے ڈی سی جی لیاقت علی گیلانی سمیت تمام محکموں کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے حکومت پنجاب کی گائڈ لائنز پر عمل درآمد کر کے ڈینگی اور دیگر وبائی امراض کے خاتمے پر زور دیا۔