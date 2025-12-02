تعلیمی بورڈ کی سکیورٹی سخت،چار دیواری کا فیصلہ
تخمینہ تقریباً 991,537روپے ،مقصد ادارے کی تعمیراتی تنصیبات بہتر بنانا، سکیورٹی اور انفراسٹرکچر کا معیار کامزید بلند کرنا ،اہل اور رجسٹرڈ ٹھیکیداروں سے ٹینڈر طلب صرف انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ ٹھیکیدار اہل ، فعال ٹیکس دہندہ ہونا لازمی،بولی کیلئے 49,576 روپے بطور زرِ ضمانت جمع کرانا ہوں گے ، تکمیل کا دورانیہ 45 روز مقرر
ملتان (خصوصی رپورٹر)تعلیمی بورڈ ملتان میں سکیورٹی اقدامات،فوری طورپر چاردیواری کی تعمیر اور مرمت کافیصلہ تفصیل کے مطابق بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ملتان نے حکومتی احکامات کی روشنی میں فوری طورپر سکیورٹی اقدامات شروع کردئیے ہیں ،بورڈ عمار ت کی چاردیواری کی مرمت اور نئی تعمیر کا کام شروع کرنے کافیصلہ کیا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ باؤنڈری وال کی مرمت کے لیے اہل اور رجسٹرڈ ٹھیکیداروں سے ٹینڈر طلب کر لیے ، اس اقدام کا مقصد ادارے کی تعمیراتی تنصیبات کو بہتر بناتے ہوئے سکیورٹی اور انفراسٹرکچر کے معیار کو مزید بلند کرنا ہے ۔حکام کے مطابق تعمیراتی کام کی تخمینی لاگت تقریباً 991,537 روپے رکھی گئی ہے جبکہ بولی میں حصہ لینے والے کنٹریکٹرز کو 49,576 روپے بطور زرِ ضمانت جمع کرانا ہو گا ، ٹھیکے کے تحت کام کی تکمیل کا دورانیہ 45 روز مقرر کیا گیا ہے جس کے دوران باؤنڈری وال کی ضروری مرمت اور بحالی یقینی بنائی جائے گی ، صرف وہی کنٹریکٹرز بڈ جمع کرانے کے اہل ہوں گے جو پاکستان انجینئرنگ کونسل میں مناسب کیٹیگری اور CE-10 خصوصی کوڈ کے ساتھ سال 2025-26 کے لیے رجسٹرڈ ہوں۔ مزید برآں بڈرز کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور پنجاب سیلز ٹیکس میں فعال ٹیکس دہندہ ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے تمام بڈز ای پنجاب ای پروکیورمنٹ اینڈ ڈسپوزل سسٹم کے ذریعے جمع ہوں گی جبکہ ٹینڈر جمع کرانے کی آخری تاریخ 8 دسمبر 2025 صبح 11 بجے رکھی گئی ہے ۔ اسی روز ساڑھے چاربجے سیکرٹری بورڈملتان کے دفتر میں ٹینڈرز کھولنے کی کارروائی نمائندگان کی موجودگی میں کی جائے گی جس میں بولیوں کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔محکمہ نے واضح کیا ہے کہ جعلی دستاویزات جمع کرانے والی کمپنیوں کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے انہیں بلیک لسٹ کیا جائے گا اور پیپراقوانین کے تحت بڈ مسترد کرنے کا اختیار حکام کے پاس موجود ہے ۔ کم از کم بولی کی صورت میں کنٹریکٹرز کو 10 فیصد تک پرفارمنس گارنٹی بھی فراہم کرنا ہو گی تاکہ تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ ہو۔بورڈ حکام کے مطابق تعمیراتی کاموں میں شفافیت، مسابقت اور بہترین معیار کو یقینی بنانا ہمیشہ ہے ، یہ منصوبہ بھی انہی اصولوں کے تحت مکمل کیا جائے گا تاکہ ادارے کے انفراسٹرکچر کو مضبوط اور محفوظ بنایا جا سکے ۔