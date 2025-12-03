صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی یوم معذوراں کے حوالے سے واک اور تقریب

  • ملتان
عالمی یوم معذوراں کے حوالے سے واک اور تقریب

ملتان (لیڈی رپورٹر) عالمی یوم معذوراں کے سلسلہ میں مشعل راہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اور ایوان تجارت و صنعت ملتان کے اشتراک سے آج دوپہر 1 بجے واک منعقد ہوگی۔ واک ایوان تجارت و صنعت پر ہوگی جس میں سماجی، تاجر و صنعتکار برادری کے ساتھ معذور افراد بھی شریک ہوں گے ۔۔۔

اس حوالے سے مشعل راہ فاؤنڈیشن کے ریجنل ڈائریکٹر عبدالمحسن شاہین نے میڈیا کو بتایا کہ فاؤنڈیشن ذہنی اور جسمانی پسماندہ افراد کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لئے کام کر رہی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ملتان میں اس سلسلے میں پہلا نور مسکن ادارہ ڈی ایچ اے میں قائم کیا جا رہا ہے ۔نور مسکن کے تعمیراتی کام کا افتتاح آج صبح 10 بجے سیکٹر Y فیز 1، ڈی ایچ اے ملتان میں منعقد ہوگا۔ 

