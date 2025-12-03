پولیس کا کریک ڈاؤن ،شہر میں ہیلمٹ کی شدید قلت
ملتان (خصوصی رپورٹر)ٹریفک پولیس کے جاری سخت کریک ڈاؤن کے بعد شہر سمیت ملک بھر میں ہیلمٹ کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔۔۔
، جس کے باعث شہری سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ حکومتی پابندیوں اور مسلسل چیکنگ کے دوران موٹرسائیکل سواروں کے لئے ہیلمٹ کا استعمال لازمی قرار دیے جانے کے بعد مارکیٹ میں مصنوعی بحران پیدا ہو گیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اچانک بڑھتی ہوئی مانگ کے باعث دکانداروں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے منافع خوری شروع کر دی ہے اور ہیلمٹ کو کئی گنا زیادہ قیمتوں پر فروخت کیا جا رہا ہے ۔ عام طور پر 700 روپے میں ملنے والا ہیلمٹ 4 ہزار 500 روپے تک پہنچ چکا ہے ، جبکہ 2 ہزار روپے والا معیاری ہیلمٹ 8 ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے ۔ قیمتوں میں اس بے تحاشا اضافے نے شہریوں کے بجٹ کو بری طرح متاثر کیا ہے اور سڑکوں پر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے ۔بہت سے شہریوں کے مطابق حکومت کی جانب سے سختی تو کی جا رہی ہے لیکن ضروری حفاظتی سامان مناسب نرخوں پر دستیاب نہیں، جس سے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے ۔ دکانداروں کی بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے ۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مصنوعی قلت کا خاتمہ کیا جائے اور ناجائز منافع خوری پر قابو پایا جائے ، تاکہ ہیلمٹ دوبارہ عام آدمی کی پہنچ میں آسکے ۔دوسری جانب ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر حفاظتی اقدامات شہریوں کی جان بچانے کے لئے ناگزیر ہیں، اسی لئے ہیلمٹ کے استعمال میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ پولیس حکام کے مطابق قانون پر سختی سے عمل درآمد جاری رہے گا۔