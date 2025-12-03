صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر کالجیٹ گرلز ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ، پنجاب کالج فاتح

  • ملتان
انٹر کالجیٹ گرلز ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ، پنجاب کالج فاتح

ملتان (خصوصی رپورٹر)تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر اہتمام انٹر کالجیٹ گرلز ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ میں پنجاب کالج نے شاندار کارکردگی کا ۔۔۔

مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کرلی۔ لیگ بنیاد پر کھیلی گئی اس چیمپئن شپ میں پنجاب کالج مکمل طور پر ناقابل شکست رہی اور ہر میچ میں فتح حاصل کی۔چیمپئن شپ کے نتائج کے مطابق سٹارز کالج نے پانچ میں سے چار میچز جیت کر رنر اپ مقام حاصل کیا۔ تیسری پوزیشن گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج خانیوال نے حاصل کی، جس نے تین میچز میں کامیابی حاصل کی۔ گورنمنٹ گرلز کالج بوریوالہ چوتھی پوزیشن پر رہی جبکہ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج 14 نمبر چونگی نے پانچویں پوزیشن حاصل کی۔چیمپئن شپ کے دوران طلبہ نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا اور ہر ٹیم نے بھرپور محنت کے ساتھ میدان میں شمولیت اختیار کی۔

 

