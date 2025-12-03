صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹیم مقابلہ، کمپری ہنسو بوائز سکول نے پہلی پوزیشن لی

  • ملتان
سٹیم مقابلہ، کمپری ہنسو بوائز سکول نے پہلی پوزیشن لی

ملتان (خصوصی رپورٹر) ورنمنٹ کمپری ہنسو بوائز ہائر سیکنڈری سکول نے ضلعی سطح پر ہونے والے سٹیم مقابلے میں ۔۔۔

پہلی پوزیشن حاصل کرلی۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول مون لائٹ نیو ملتان میں محکمہ تعلیم ملتان کے زیرِ اہتمام 53 گرلز اور بوائز سکولوں کے درمیان سٹیم مقابلے منعقد ہوئے جن میں طلبہ و طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔مقابلے کے نتائج کے مطابق گورنمنٹ کمپری ہنسو بوائز ہائر سیکنڈری سکول نے پہلی، گورنمنٹ بوائز ہائی سکول بستی نو نے دوسری جبکہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نصرت الاسلام نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ضلعی سطح پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات اب لاہور میں ہونے والے صوبائی مقابلوں میں شرکت کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمباکو اور منشیات سے پاک ماحول کو یقینی بنایا جائے،کمشنر

پاکستان اور ایران کا ثقافتی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق

پارلیمانی صحافت جمہوریت کی آنکھ، ذمہ دار رپورٹنگ بینائی،سپیکر

بیماریوں کی روک تھام کیلئے موثر اقدامات جاری، وزیر صحت

راولپنڈی، 3000سے زائد اہلکار سکیورٹی پر تعینات

منشیات فروشوں، قبضہ مافیا کیخلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر