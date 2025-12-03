سٹیم مقابلہ، کمپری ہنسو بوائز سکول نے پہلی پوزیشن لی
ملتان (خصوصی رپورٹر) ورنمنٹ کمپری ہنسو بوائز ہائر سیکنڈری سکول نے ضلعی سطح پر ہونے والے سٹیم مقابلے میں ۔۔۔
پہلی پوزیشن حاصل کرلی۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول مون لائٹ نیو ملتان میں محکمہ تعلیم ملتان کے زیرِ اہتمام 53 گرلز اور بوائز سکولوں کے درمیان سٹیم مقابلے منعقد ہوئے جن میں طلبہ و طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔مقابلے کے نتائج کے مطابق گورنمنٹ کمپری ہنسو بوائز ہائر سیکنڈری سکول نے پہلی، گورنمنٹ بوائز ہائی سکول بستی نو نے دوسری جبکہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نصرت الاسلام نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ضلعی سطح پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات اب لاہور میں ہونے والے صوبائی مقابلوں میں شرکت کریں گے ۔