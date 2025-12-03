صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوک جمال اور وجھجانوالہ میں بیوٹیفکیشن کا کام تیز کردیا گیا

  • ملتان
چوک جمال اور وجھجانوالہ میں بیوٹیفکیشن کا کام تیز کردیا گیا

چوک جمال، وجھجانوالہ(نامہ نگار) شہروں کی بیوٹیفکیشن کا عمل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق تیز کردیا گیا ہے ۔۔۔۔

 ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے میونسپل کمیٹی کو شہروں کی مجموعی خوبصورتی اور بنیادی سہولیات کی بہتری کے لیے خصوصی ٹاسکس تفویض کیے ہیں۔ اس سلسلے میں لاہور موڑ تا ریلوے انڈر پاس ڈیوائیڈرز پر رنگ و روغن، لین مارکنگ اور صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے ۔میونسپل حکام کے مطابق خراب اسٹریٹ لائٹس کی تبدیلی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمباکو اور منشیات سے پاک ماحول کو یقینی بنایا جائے،کمشنر

پاکستان اور ایران کا ثقافتی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق

پارلیمانی صحافت جمہوریت کی آنکھ، ذمہ دار رپورٹنگ بینائی،سپیکر

بیماریوں کی روک تھام کیلئے موثر اقدامات جاری، وزیر صحت

راولپنڈی، 3000سے زائد اہلکار سکیورٹی پر تعینات

منشیات فروشوں، قبضہ مافیا کیخلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر