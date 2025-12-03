چوک جمال اور وجھجانوالہ میں بیوٹیفکیشن کا کام تیز کردیا گیا
چوک جمال، وجھجانوالہ(نامہ نگار) شہروں کی بیوٹیفکیشن کا عمل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق تیز کردیا گیا ہے ۔۔۔۔
ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے میونسپل کمیٹی کو شہروں کی مجموعی خوبصورتی اور بنیادی سہولیات کی بہتری کے لیے خصوصی ٹاسکس تفویض کیے ہیں۔ اس سلسلے میں لاہور موڑ تا ریلوے انڈر پاس ڈیوائیڈرز پر رنگ و روغن، لین مارکنگ اور صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے ۔میونسپل حکام کے مطابق خراب اسٹریٹ لائٹس کی تبدیلی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔