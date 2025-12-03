وہاڑی میں خصوصی افراد کے عالمی دن پر آگاہی واک
سپیشل بچوں کی شرکت، پلے کارڈز کے ذریعے حقوق کی آگاہی دی گئی
وہاڑی(خبرنگار، نمائندہ خصوصی) خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر ڈپٹی کمشنر آفس میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی انعم اکرم نے کی۔ واک میں سپیشل بچوں نے خصوصی شرکت کی اور معاشرتی ہم آہنگی اجاگر کرنے کے لیے رنگا رنگ ملبوسات زیب تن کیے ۔ بچوں نے غبارے فضا میں چھوڑ کر خوشی اور محبت کا اظہار کیا ۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر انعم اکرم، سی ای او ایجوکیشن ناصر عزیز، ڈسٹرکٹ آفیسر سپیشل ایجوکیشن ذیشان احمد اور ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز میاں نعیم عاصم سمیت دیگر افسران نے بچوں کی شرٹس پر دستخط کرکے حوصلہ افزائی کی اور چاکلیٹس تقسیم کیں۔ بچوں نے بھی افسران کو پھول، تحائف اور تھینک یو کارڈز پیش کیے ۔