صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں خصوصی افراد کے عالمی دن پر آگاہی واک

  • ملتان
وہاڑی میں خصوصی افراد کے عالمی دن پر آگاہی واک

سپیشل بچوں کی شرکت، پلے کارڈز کے ذریعے حقوق کی آگاہی دی گئی

وہاڑی(خبرنگار، نمائندہ خصوصی) خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر ڈپٹی کمشنر آفس میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی انعم اکرم نے کی۔ واک میں سپیشل بچوں نے خصوصی شرکت کی اور معاشرتی ہم آہنگی اجاگر کرنے کے لیے رنگا رنگ ملبوسات زیب تن کیے ۔ بچوں نے غبارے فضا میں چھوڑ کر خوشی اور محبت کا اظہار کیا ۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر انعم اکرم، سی ای او ایجوکیشن ناصر عزیز، ڈسٹرکٹ آفیسر سپیشل ایجوکیشن ذیشان احمد اور ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز میاں نعیم عاصم سمیت دیگر افسران نے بچوں کی شرٹس پر دستخط کرکے حوصلہ افزائی کی اور چاکلیٹس تقسیم کیں۔ بچوں نے بھی افسران کو پھول، تحائف اور تھینک یو کارڈز پیش کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پسرور میں ایم سی پارک کی ری ویمپنگ کا آغاز

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ گرلز کالج نوشہرہ روڈ میں سالانہ فن فیئر کی تقریب

انٹرا پارٹی الیکشن میں شفافیت کو یقینی بنایا جا ئیگا :رہنما مرکزی مسلم لیگ

ڈسکہ :گیپکو کی نا اہلی ، بجلی کے لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ

سوشل میڈیا گرل فرینڈ نے ساتھیوں ملکر نوجوان سے رقم ہتھیا لی

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر