ایس ٹی ای اے ایم فائل،اجمل چانڈیہ کا طلبہ پراجیکٹس کا جائزہ
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)پارلیمانی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن و ممبر صوبائی اسمبلی اجمل خان چانڈیہ نے مظفرگڑھ میں منعقدہ ’’STEAM‘‘ مقابلوں کے فائنل میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے طلباء کے تیار کردہ پراجیکٹس کا معائنہ کیا، ان سے بریفنگ لی اور ان کے ساتھ موجود مینٹورز کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ اس موقع پر ڈپٹی سیکرٹری سکول ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب خواجہ مظہر الحق، سی ای او طاہرہ عزیز اور ڈی او سیکنڈری نعیم خان لغاری بھی موجود تھے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اجمل خان چانڈیہ نے کہا کہ ’’STEAM‘‘ مقابلے وزیرِ اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سکول کی سطح سے منعقد کیے جا رہے ہیں اور صوبائی وزیرِ تعلیم رانا سکندر حیات خان ان کی براہِ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقابلے طلبہ کی تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں، ان میں خود اعتمادی اور قیادت کی خصوصیات پیدا کرتے ہیں اور مقابلہ جاتی ماحول میں اپنی کارکردگی جانچنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ گروپ ورک ان مقابلوں کا اہم حصہ ہے جو طلبہ کو ٹیم کے طور پر کام کرنے اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا بہترین موقع دیتا ہے ۔