ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ

  • ملتان
ٹریفک قوانین پر سختی، پکڑ دھکڑ،جرمانوں کے بعدپولیس خدمت مراکز میں رش

عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر) حکومتِ پنجاب کے ٹریفک قوانین پر سختی، پکڑ دھکڑ اور بھاری جرمانوں کے بعد ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کی تعداد میں غیرمعمولی اضافہ ہوگیا۔ شہری بڑی تعداد میں لائسنس کے حصول کے لیے پولیس خدمت مراکز کا رخ کرنے لگے ، تاہم عبدالحکیم شہر میں پولیس خدمت مرکز نہ ہونے کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ عبدالحکیم اور گردونواح کے رہائشیوں کو لائسنس بنوانے کے لیے کبیروالہ یا خانیوال کا 40 سے 50 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے ، جو وقت اور خرچ دونوں کے لحاظ سے انتہائی مشکل صورتحال پیدا کر رہا ہے ۔

 

