الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت معذور افراد میں وہیل چیئر ز تقسیم

  • ملتان
معذور افراد وہیل چیئر کی درخواست جمع کرائیں فراہم کرینگے ، فرقان آصف

کوٹ ادو(تحصیل رپورٹر،نامہ نگار) الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام معذور افراد میں وہیل چیئر زکی تقسیم۔چیئرمین الخدمت فاؤنڈیشن فرقان آصف بزدار نے سپیشل افرادسے خطاب کرتے ہوئے کہاآپ ہمارے رضاکار ہیں،الخدمت فاؤنڈیشن کوٹ ادو کو فری وہیل چیئر زون بنانے کا عزم رکھتی ہے ،کوٹ ادو بھر میں جہاں بھی معذور افراد ہوں وہیل چیئر کی درخواست جمع کرائیں،الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے یقینی طور پر وہیل چیئر فراہم کی جائے گی،تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع کوٹ ادو حبیب طارق، جنرل سکرٹری ضلع محمد عاصم علوی اورامیر جماعت اسلامی کوٹ ادو جاوید اخوان نے خصوصی شرکت کی۔

 

