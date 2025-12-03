مظفر گڑھ میں انسداد پولیو مہم کیلئے 3693 ٹیمیں تشکیل
والدین پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں،ڈی سی
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ نے کہا ہے کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ضلع میں پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے کے عملی اقدامات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب نے مل کر ملک کو پولیو فری بنانا ہے ، اس لیے والدین پانچ سال تک کے تمام بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے ضرور پلائیں۔ انہوں نے یہ بات انسدادِ پولیو مہم کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی جس میں 15 دسمبر سے شروع ہونے والی مہم کی حکمت عملی، تیاریوں اور فیلڈ پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مہم کو ہر صورت کامیاب بنانا مشترکہ ذمہ داری ہے۔