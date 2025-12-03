کم عمر طلبہ کا موٹرسائیکل سکول لانا ممنوع قرار، مانیٹرنگ سخت
پنجاب میں 18سال سے کم طلبہ کی ڈرائیونگ پر پابندی، والدین کو وارننگ
ملتان (خصوصی رپورٹر)حکومت پنجاب نے صوبے بھر کے تعلیمی اداروں میں کم عمر طلبہ کے موٹرسائیکل پر سکول آنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے ، جبکہ کلاسز میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی لیکچرز دینے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے ۔ محکمۂ سکول ایجوکیشن کی نئی ہدایات کے مطابق 18 سال سے کم عمر طلبہ کے لئے موٹرسائیکل چلانا سخت ممنوع ہے اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔حکام کے مطابق بغیر لائسنس موٹرسائیکل چلانے والے طلبہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے اور ان کے والدین کو بھی جرمانے سمیت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔
اس کے ساتھ بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل چلانا بھی سختی سے منع ہے اور ایسی صورت میں طلبہ کو سکول آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔سکول سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی طالب علم کو بغیر لائسنس یا بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل پر سکول آنے سے روکیں۔ اس پابندی پر سخت مانیٹرنگ کی جائے گی اور خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ سکول انتظامیہ کو بھی ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے ۔مزید برآں، جن طلبہ کی عمر 18 سال مکمل نہیں ہوئی، انہیں واضح طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ موٹرسائیکل پر سکول نہ آئیں اور ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات طلبہ کی جانوں کے تحفظ کے لئے ضروری ہیں کیونکہ کم عمر ڈرائیونگ کے باعث حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے ۔والدین سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، انہیں ٹریفک قوانین کا پابند بنائیں تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کی جان و مال کو نقصان سے بچایا جا سکے ۔