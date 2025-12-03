شہر میں صفائی کلچر کو فروغ دینے کی مہم کا آغاز
ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا قادرپوراں میں بڑا صفائی آپریشن اور آگاہی مہم شروع
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عابد حسین بھٹی نے کہا ہے کہ کمپنی نے شہر میں صفائی کلچر کے فروغ کے لئے جامع آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے ۔ اس مہم کے تحت تاجر برادری، سول سوسائٹی اور شہریوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ شاہراہوں، بازاروں اور عوامی مقامات پر نہ پھینکیں اور صاف ستھرا ماحول قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔کمپنی کی جانب سے مارکیٹ ایسوسی ایشنز اور رہائشی علاقوں میں آگاہی پمفلٹس تقسیم کئے جا رہے ہیں جبکہ مختلف مقامات پر بینرز بھی آویزاں کئے گئے ہیں۔ عابد حسین بھٹی نے گزشتہ روز قادرپوراں کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ صفائی کلچر کے فروغ کے ساتھ کمپنی نے قادرپوراں اور ملحقہ علاقوں میں بڑا صفائی آپریشن بھی مکمل کیا۔ بھاری مشینری کے ذریعے کوڑا کرکٹ اور ملبہ جات اٹھا کر لینڈ فل سائٹس منتقل کئے گئے جبکہ عوامی شکایات کا فوری ازالہ کیا گیا۔انہوں نے بتایا کہ قادرپوراں بازار، مرکزی شاہراہوں اور اندرونی گلیوں میں سرف اور کیمیکل کے ذریعے واشنگ کی گئی تاکہ دھول مٹی، بدبو اور آلودگی کا خاتمہ کیا جا سکے ۔ موقع پر سی ای او نے صفائی آپریشن کا معائنہ کیا اور ٹیموں کی کارکردگی کو سراہا۔اسی دوران دکانداروں اور کمرشل صارفین میں آگاہی پمفلٹس تقسیم کئے گئے اور صفائی و سموگ سے متعلق ریلی بھی نکالی گئی جس میں عملہ اور شہری شریک ہوئے ۔ عابد حسین بھٹی نے کہا کہ شہر کو ویسٹ فری بنانے کے لئے شہریوں کا تعاون ناگزیر ہے اور یہ مہم تب کامیاب ہوگی جب ہر فرد صفائی کو اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھے ۔