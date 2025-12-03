اراضی تنازع،پولیس کا گھر پر چھاپہ، متعدد لڑکیاں گرفتار
ایک لڑکی پولیس وین سے گر کر بیہوش ،شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل
محسن وال، جنڈیالی بنگلہ، وجھیانوالہ (نامہ نگار)میاں چنوں کے تھانہ چھب کلاں کے ایس ایچ او وسیم ریاض کی سربراہی میں زمین کے تنازع پر کی گئی پولیس کارروائی نے سنگین صورت اختیار کرلی۔ پولیس کے مطابق چک نمبر 102 پندرہ ایل میں جاری تنازع کے حوالے سے 15 پر کال موصول ہوئی جس پر پولیس موقع پر پہنچی۔ کارروائی کے دوران پولیس نے گھر میں داخل ہو کر چند جواں سالہ لڑکیوں کو حراست میں لے لیا۔عینی شاہدین کے مطابق پولیس جب حراست میں لی گئی لڑکیوں کو تھانے لے جا رہی تھی تو 102 موڑ کے قریب ایک جواں سالہ لڑکی اچانک پولیس کی چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا کر سڑک پر جا گری جس سے وہ شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہوگئی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ لڑکی کی حالت بگڑتے دیکھ کر پولیس اہلکار اسے وہیں چھوڑ کر موقع سے روانہ ہوگئے ۔علاقہ مکینوں اور راہ گیروں نے فوری طور پر ریسکیو 1122 کو اطلاع دی۔ ریسکیو ٹیم نے پہنچ کر زخمی لڑکی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا۔واقعہ کے بعد علاقے میں پولیس کی مبینہ غفلت پر شدید غم و غصہ پایا گیا۔