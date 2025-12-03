صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوئی ناردرن کی کارروائیاں گیس چوری پر تین میٹر منقطع

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)سوئی ناردرن گیس یو ایف جی کنٹرول ٹاسک فورس نے گیس چوری اور غیر قانونی سرگرمیوں کے۔۔

 خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ جنرل منیجر کی ہدایت پر شہر کے مختلف علاقوں میں چیکنگ کے دوران متعدد خلاف ورزیاں سامنے آئیں، جن پر فوری کارروائی عمل میں لائی گئی۔تفصیلات کے مطابق ٹاسک فورس نے مجموعی طور پر 55 کیسز کی چیکنگ کی۔ کارروائی کے دوران تین میٹر منقطع کئے گئے ، جن میں ایک میٹر پر کمپریسر استعمال کیا جا رہا تھا، ایک میٹر کمرشل استعمال میں پایا گیا، جبکہ ایک میٹر الٹا نصب تھا۔ 

 

