بی زیڈ یو،وی سی کادورہ ایڈمنسٹریشن بلاک ، عملہ ،افسر غائب
اظہار برہمی، افسروں ، ملازمین کو دفتری اوقات کی مکمل پابندی کی ہدایت
ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر نے ایڈمنسٹریشن بلاک میں اچانک دورہ کیا اور مختلف دفاتر بشمول ایگزامینیشن برانچ، پی ڈی ونگ اور دیگر متعلقہ شعبوں کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران یہ امر سامنے آیا کہ متعدد افسر اور عملہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لئے دفتر میں موجود نہیں تھے ۔وائس چانسلر نے اس صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ڈیوٹی کے دوران دفاتر سے غیر حاضری انتظامی نظم و ضبط کے خلاف ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ دفاتر میں غیر موجودگی ناقابل قبول ہے اور اس کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔اس کے بعد وائس چانسلر نے تمام افسر اور ملازمین کو دفتری اوقات کی مکمل پابندی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ رجسٹرار نے مراسلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہدایت آخری وارننگ تصور کی جائے اور مستقبل میں کسی بھی بے ضابطگی کی صورت میں متعلقہ افسر و ملازمین کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
وائس چانسلر نے انتظامیہ پر زور دیا کہ تمام شعبوں میں ڈیوٹی پر موجودگی اور فرائض کی بروقت ادائیگی یقینی بنائی جائے تاکہ یونیورسٹی کے نظم و ضبط اور تعلیمی معیار کو برقرار رکھا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی مؤثر نگرانی سے ہی یونیورسٹی میں شفافیت، پیشہ ورانہ رویہ اور کام کے معیار کو یقینی بنایا جا سکتا ہے ۔حکام کا کہنا ہے کہ اس ہدایت پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا اور مستقبل میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔