غوث حمزہ قبرستان میں روشنی کا انتظام مکمل، صفائی کی ہدایت

  • ملتان
غوث حمزہ قبرستان میں روشنی کا انتظام مکمل، صفائی کی ہدایت

عملدرآمد کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل،شہریوں کا ڈی سی سے اظہار تشکررات کے جنازوں کی تدفین آسان بنانے کے اقدامات جاری، ڈی سی مظفر گڑھ

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے شہر کے قدیمی غوث حمزہ قبرستان میں شہریوں کی سہولت کے لیے روشنی کے مکمل انتظامات کر دئیے ہیں۔ قبرستان میں صفائی ستھرائی کے معیار کو بہتر بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اور عملدرآمد کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔قبل ازیں رات کے اوقات میں جنازوں کی تدفین کے دوران اندھیرے کی وجہ سے شہری مشکلات کا سامنا کرتے تھے ، تاہم ڈپٹی کمشنر کی ذاتی دلچسپی سے یہ مسائل حل ہو گئے ہیں۔ شہری حلقوں نے قبرستان میں سہولت کی فراہمی پر ڈپٹی کمشنر کے اقدامات کو سراہا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہر کی بہتر سہولیات اور شہریوں کی راحت کے لیے عملی اقدامات جاری رہیں گے اور ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے تاکہ قبرستان میں صفائی اور روشنی کے انتظامات مستقل بنیادوں پر برقرار رہیں۔

 

