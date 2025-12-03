صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسپیوٹ ریزولیشن کا اجلاس ، 31 کیسز نمٹائے گئے

  • ملتان
قبضہ، ملکیت اور ریکارڈ سے متعلق درخواستوں پر فوری عملدرآمد کی ہدایت

وہاڑی(خبرنگار،نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنرعمرانہ توقیر کی زیر صدارت ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی (ڈی آر سی) کا اجلاس ہوا جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضل اور دیگر افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں 31 کیسز میں قبضہ، ملکیت اور ریکارڈ سے متعلق موصولہ درخواستوں پر فریقین کے موقف سنے گئے ۔ اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ڈی پی اوز اور ریونیو افسران نے ہر کیس کی حقائق پر مبنی رپورٹس کمیٹی کے سامنے پیش کیں۔اجلاس میں متعدد کیسز میں حقداران کو فوری قبضہ دلوانے اور فیصلوں پر سو فیصد عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایات دی گئیں۔ انصاف ملنے پر سائلین نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈی آر سی کا شکریہ ادا کیا۔

 

