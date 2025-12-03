ڈسپیوٹ ریزولیشن کا اجلاس ، 31 کیسز نمٹائے گئے
قبضہ، ملکیت اور ریکارڈ سے متعلق درخواستوں پر فوری عملدرآمد کی ہدایت
وہاڑی(خبرنگار،نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنرعمرانہ توقیر کی زیر صدارت ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی (ڈی آر سی) کا اجلاس ہوا جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضل اور دیگر افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں 31 کیسز میں قبضہ، ملکیت اور ریکارڈ سے متعلق موصولہ درخواستوں پر فریقین کے موقف سنے گئے ۔ اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ڈی پی اوز اور ریونیو افسران نے ہر کیس کی حقائق پر مبنی رپورٹس کمیٹی کے سامنے پیش کیں۔اجلاس میں متعدد کیسز میں حقداران کو فوری قبضہ دلوانے اور فیصلوں پر سو فیصد عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایات دی گئیں۔ انصاف ملنے پر سائلین نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈی آر سی کا شکریہ ادا کیا۔