صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواں شہر میں جدید سپیشل انیشیٹیو پولیس سٹیشن کا افتتاح

  • ملتان
نواں شہر میں جدید سپیشل انیشیٹیو پولیس سٹیشن کا افتتاح

آرپی او ملتان کا سہولتوں، شفاف نظام ،عوام دوست پولیسنگ ماڈل کا جائزہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ریجنل پولیس آفیسر ملتان کیپٹن (ر) محمد سہیل چودھری نے سپیشل انیشیٹیو پولیس سٹیشن نواں شہر کا افتتاح کردیا،ڈی پی او اسماعیل کھاڑک بھی موجود تھے ۔تفصیل کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر جدید، فعال اور شہری دوست پولیسنگ ماڈل کے فروغ کے لیے نیا پولیس اسٹیشن جدید ٹیکنالوجی، شفاف سسٹم اور سہل ماحول سے آراستہ کیا گیا ہے ۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے آرپی او کو شہری سہولیات، فوری سروس ڈیلیوری، ایف آئی آر کے اندراج میں شفافیت، کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا سسٹم اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔آرپی او ملتان نے فرنٹ ڈیسک، مانیٹرنگ روم، ویٹنگ ایریا، ایس ایچ او روم، تفتیشی روم اور ریکریشن روم سمیت تمام شعبہ جات کا معائنہ کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سٹی نیلم روڈ ،ریلوے پٹڑی منتقلی کافیصلہ

پولیس افسران و اہلکار ان کومنظور شدہ پیٹرن کی ہی وردی استعمال کرنے کی ہدایت

پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس، مائنز اینڈ منرلز بل منظور

عمر قید کے مجرم کی سزا کے خلاف اپیل منظور بری کرنے کا حکم

اوگرا ریٹ پر بھی ایل پی جی دستیاب نہیں

جنگلی پرندوں کی غیر قانونی تجارت کرنیوالے 2 ڈیلرز گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر