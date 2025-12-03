نواں شہر میں جدید سپیشل انیشیٹیو پولیس سٹیشن کا افتتاح
آرپی او ملتان کا سہولتوں، شفاف نظام ،عوام دوست پولیسنگ ماڈل کا جائزہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ریجنل پولیس آفیسر ملتان کیپٹن (ر) محمد سہیل چودھری نے سپیشل انیشیٹیو پولیس سٹیشن نواں شہر کا افتتاح کردیا،ڈی پی او اسماعیل کھاڑک بھی موجود تھے ۔تفصیل کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر جدید، فعال اور شہری دوست پولیسنگ ماڈل کے فروغ کے لیے نیا پولیس اسٹیشن جدید ٹیکنالوجی، شفاف سسٹم اور سہل ماحول سے آراستہ کیا گیا ہے ۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے آرپی او کو شہری سہولیات، فوری سروس ڈیلیوری، ایف آئی آر کے اندراج میں شفافیت، کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا سسٹم اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔آرپی او ملتان نے فرنٹ ڈیسک، مانیٹرنگ روم، ویٹنگ ایریا، ایس ایچ او روم، تفتیشی روم اور ریکریشن روم سمیت تمام شعبہ جات کا معائنہ کیا ۔