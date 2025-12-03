میپکو: لائن لاسز میں 3.2فیصد کمی،18کروڑ یونٹس بچت ،34 کروڑ کا منافع
جولائی تا اکتوبر 2024-25ء لائن لاسز 13.6فیصد تھے ، مالی سال 2025-26ء کے جولائی تا اکتوبر کے دوران 2.3فیصد کمی کی گئی
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاورکمپنی (میپکو) نے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن اور سسٹم اپ گریڈ کرکے لائن لاسز کی شرح میں 2.3فیصد کمی لی۔ 18کروڑیونٹس سے زائد بجلی کی بچت کرکے کمپنی کو 4ارب 34کروڑ46لاکھ روپے کا فائدہ پہنچاہے ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکوا نجینئر گُل محمد زاہداور سیکٹرکمانڈر رینجرز کی نگرانی میں میپکو ریجن کے زیر انتظام جنوبی پنجاب کے 13اضلاع میں ڈسکو سپورٹ یونٹ میں شامل میپکو، رینجرز اور پولیس کی ٹیمیں بجلی چوروں کے خلاف بلاامتیاز آپریشن کررہی ہیں ۔ موسم گرما اورسرمامیں ہارڈ اور ٹف ایریاز میں ہائی لاس فیڈرز پر بجلی چوروں کے خلاف ٹارگٹڈ آپریشن کئے جارہے ہیں جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہورہے ہیں ۔ مالی سال 2024-25ء کے جولائی تا اکتوبرکے دوران میں ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹری بیوشن پروگریسولائن لاسز 13.6فیصد تھے جس میں رواں مالی سال 2025-26ء کے جولائی تا اکتوبر کے دوران 2.3فیصد کمی کی گئی ہے اور پروگریسو ٹی اینڈ ڈی لائن لاسز 11.3فیصد کی سطح پر آگئے ہیں ۔