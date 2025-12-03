میرج فنکشن ایکٹ پر عمل کا حکم، انتظامیہ متحرک
ڈپٹی کمشنر ز کو شادی ہالز،مارکیز ، شادی لانز کی سخت مانیٹرنگ کا حکم، ون ڈش کی پابندی پر ہر صورت عملدرآمد کی ہدایت، اونچی آواز میں موسیقی پر پابندی عائدبہبود فاؤنڈیشن کے تحت سستے بازار کا افتتاح،خیر کا سفر اور من وسلویٰ جیسے فلاحی اقدامات کیلئے مخیر حضرات کا تعاون درکار، کمشنر عامر کریم
ملتان (وقائع نگار خصوصی،لیڈی رپورٹر )ملتان ڈویژن میں میریج فنکشن ایکٹ پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کے لئے انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے ۔ کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو اضلاع کے شادی ہالز، مارکیز اور شادی لانز کی سخت مانیٹرنگ کا حکم دے دیا ہے ۔کمشنر ملتان نے واضح کیا کہ شادی تقریبات میں ون ڈش پالیسی اور سرکاری اوقات کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ مقررہ وقت کے بعد جاری رہنے والی شادی تقریبات پر بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے ۔عامر کریم خاں نے شادیوں میں اونچی آواز میں موسیقی کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کرتے ہوئے کہا کہ لاؤڈ میوزک اور ایک سے زائد کھانوں کی فراہمی کی صورت میں فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔
شادی ہال منتظمین کو ایمانداری سے قوانین کی پابندی کی تنبیہ بھی جاری کر دی گئی ہے ۔کمشنر ملتان نے ہدایت کی کہ تھانوں کی سطح پر بھی شادی تقریبات میں قوانین کی پابندی یقینی بنائی جائے ، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں عامر کریم نے بہبود فاؤنڈیشن کے زیرِ اہتمام قائم کیے گئے ’’سستے بازار‘‘ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ سستے بازار میں گرم کپڑوں، روزمرہ ضروریات کی اشیاء اور فوڈ سٹالز نے شہریوں کی خصوصی توجہ حاصل کی۔افتتاح کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کمشنر عامر کریم خاں نے کہا کہ شہریوں کو کم قیمت میں معیاری اشیاء کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ڈویژن بھر میں \\\"خیر کا سفر\\\" اور \\\"من و سلوی\\\" جیسے فلاحی اقدامات مخیر حضرات کے تعاون سے جاری ہیں، اور معاشرتی بھلائی کے کاموں میں ان کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا قابلِ تحسین ہے ۔تقریب میں مزدور طبقے کے لئے ریڑھیاں بھی تقسیم کی گئیں ۔