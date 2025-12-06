میپکو کا فیلڈ سٹاف کو سیفٹی ایس او پیز پر سخت زور
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے شعبہ ایچ ایس ای نے لائن اور فیلڈ سٹاف کو ہدایت کی ہے کہ دوران ڈیوٹی تمام سیفٹی ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔ ۔۔۔
جاری ہدایات میں کہا گیا کہ بجلی بحالی کے کام انتہائی احتیاط، صبر اور درست منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دیئے جائیں اور کسی بھی قسم کی عجلت یا غیر ضروری جلد بازی سے گریز کیا جائے ۔ سیفٹی آلات کا باقاعدہ استعمال کرکے ذمہ داری کا ثبوت دیا جائے اور اپنی قیمتی جانوں کے تحفظ کے لئے تمام حفاظتی اصولوں پر سو فیصد عمل کیا جائے ۔ایس ڈی او سیفٹی/انچارج سیفٹی سیل ملتان سرکل رانا محمد عمران نے ایس ڈی او نواں شہر سب ڈویژن شیخ محمد بلال کے ہمراہ نواں شہر سب ڈویژن کے 11 کے وی جناح ٹاؤن فیڈر پر کریش مینٹی نینس پروگرام کے تحت لائنوں کی مرمت، درختوں کی شاخوں کی کٹائی اور ٹرانسفارمرز پر کام کرنے والی ٹیموں کی سیفٹی ایس او پیز کا جائزہ لیا۔