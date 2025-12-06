صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشی پالیسیاں عوام دشمن مشکلات میں اضافہ،سید ناصر شاہ

  • ملتان
معاشی پالیسیاں عوام دشمن مشکلات میں اضافہ،سید ناصر شاہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)سماجی شخصیت پیر سید ناصر شاہ نے پنجاب حکومت کی معاشی پالیسیوں کو غریب دشمن قرار دیتے ہوئے۔۔۔

 شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی، ٹیکسوں کے بوجھ، بے روزگاری اور انتظامی بے حسی نے ہر طبقے کی زندگی متاثر کر دی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اشیائے ضروریہ کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتیں عوام کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ تنخواہ دار طبقہ، دیہاڑی دار مزدور، کسان، تاجر اور نوجوان سب ہی مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے معاشی فیصلوں نے عام شہری کا جینا مشکل بنا دیا ہے اور فوری ریلیف دینا وقت کی ضرورت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن