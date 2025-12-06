شہر میں جعلسازی اور نوسربازی کے متعدد مقدمات درج
ملتان (کرائم رپورٹر)جعلسازی، دھوکہ دہی اور نوسربازی کے الزامات پر مقدمات درج ۔ پولیس کے مطابق بستی ملوک تھانہ میں فرحت عباس کی شکایت پر۔۔۔
نامزد ملزم قیصر، حاجی سہو، سجاد اور نادر دھوکہ دہی کے ذریعے 7 لاکھ 50 ہزار روپے کی رقم چوری کرکے فرار ہو گئے ۔چہلیک پولیس کے مطابق کلثوم بی بی نے اطلاع دی کہ ملزم اکرم، مزمل، ثمرین اور مزمل نے جعلی کاغذات تیار کرکے دھوکہ دہی کی، کوتوالی پولیس کو سلیم نے بتایا بینک سے 2 لاکھ 60 ہزار روپے نکلوانے کے دوران دو نامعلوم ملزمان نے باتوں میں الجھا کر نوسربازی کرتے ہوئے رقم چوری کی۔مزید برآں، مظفرآباد پولیس کو محمد ساجد نے اطلاع دی کہ نجی بینک سے 75 ہزار روپے جمع کرانے کے دوران نامعلوم افراد نے نوسربازی کرتے ہوئے نقدی جیب سے نکال کر فرار ہو گئے ۔