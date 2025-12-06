صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملیحہ رشید نے ڈپٹی کمشنر خانیوال کا چارج سنبھال لیا

  • ملتان
ملیحہ رشید نے ڈپٹی کمشنر خانیوال کا چارج سنبھال لیا

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ملیحہ رشید نے ڈپٹی کمشنر خانیوال کا چارج سنبھال لیا۔ وہ اس سے قبل ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ پنجاب کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھیں۔۔۔۔

 چارج سنبھالنے کے بعد انہوں نے افسران اور ڈی سی آفس کے عملے سے تعارفی ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق ضلع کے عوام کی خدمت ترجیح رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کے حل کیلئے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ عوامی سہولت اور مسائل کے فوری ازالے کیلئے بھرپور محنت کی جائے ۔ 

 

