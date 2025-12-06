بے ہوشی کی حالت میں ملنے والا نوجوان ہسپتال منتقل
ملتان (کرائم رپورٹر)رکن ہٹی کے علاقے میں 25 سالہ نوجوان بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ سٹی شجاع آباد پولیس کے مطابق فضل حسین نے اطلاع دی کہ ایک نامعلوم نوجوان بے ہوشی کی حالت میں سڑک پر موجود تھا۔۔۔۔
اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کے عملے نے فوری موقع پر پہنچ کر نوجوان کو طبی امداد فراہم کی اور اسے بے ہوشی کی حالت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق نوجوان کی حالت نازک ہونے کے باعث ہسپتال میں ابتدائی طبی معائنہ کیا گیا اور ضروری علاج فراہم کیا جا رہا ہے ۔