صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین سے آگاہی کیلئے تعلیمی اداروں میں لیکچرزکا اہمتام

  • ملتان
ٹریفک قوانین سے آگاہی کیلئے تعلیمی اداروں میں لیکچرزکا اہمتام

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی )ڈی پی او محمد افضل کی ہدایت پر ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی مہم جاری ہے ٹریفک پولیس وہاڑی نے۔۔۔

 اوور سپیڈنگ، ہیلمٹ و سیٹ بیلٹ کے استعمال اور کم عمر ڈرائیونگ کے نقصانات پر شہریوں خصوصاً طلبا و طالبات کو آگاہی دینے کے لیے مختلف تعلیمی اداروں میں لیکچرز منعقد کیے ۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز ندیم اقبال اور انسپکٹر مبشر حسین نے روڈ یوزرز کو ٹریفک قوانین کی پابندی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ پولیس کے مطابق ٹریفک قوانین پر عملدرآمد ہی محفوظ سفر کی ضمانت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن