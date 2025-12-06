واسا سٹیشنز پر ہارٹیکلچر ایجنسی کی مزید شجرکاری مکمل
شہر کی خوبصورتی اور گرین ویژن کے تحت 50 سے زائد درخت لگائے گئے
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان نے واسا ڈسپوزل اسٹیشنز پر مزید 50 سے زائد سایہ دار درختوں کی شجرکاری مکمل کر لی ہے ۔ ایجنسی کی جانب سے شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لئے جاری اقدامات میں شجرکاری کا عمل خصوصی توجہ کا مرکز ہے ۔ اس سے قبل بھی قاسم پور ڈسپوزل سٹیشن پر 300 سے زائد درخت لگائے جا چکے ہیں۔گارڈن ٹاؤن اور اولڈ شجاع آباد روڈ پر قائم ڈسپوزل سٹیشنز پر کچنار اور پلکن کے درخت لگائے گئے ہیں، جن سے نہ صرف ماحول میں بہتری آئے گی بلکہ شہریوں کو صاف اور صحت بخش فضا بھی میسر آئے گی۔اس موقع پر ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان کریم بخش نے بتایا کہ شہر میں پھولوں کے ساتھ شجرکاری کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مختلف گرین بیلٹس پر گھاس، پودوں اور موسمی پھولوں کی شجرکاری کی جا رہی ہے ، جبکہ ان کی نگہداشت کے لئے باقاعدگی سے سپرے بھی کیا جا رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پھولوں اور پودوں کی نشوونما کے لئے تمام ضروری اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ایم ڈی نے مزید کہا کہ ہارٹیکلچر ایجنسی سی ایم پنجاب کے گرین وژن پر عمل پیرا ہے اور کمشنر ملتان کی سربراہی میں شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لئے کام جاری رکھا ہوا ہے ۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئے لگائے گئے درخت ماحول دوست اور خوبصورت ملتان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کریں گے ۔