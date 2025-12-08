صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال :مسیحی عبادت گاہوں کی سکیورٹی سخت کر دی گئی

  • ملتان
خانیوال :مسیحی عبادت گاہوں کی سکیورٹی سخت کر دی گئی

غفلت برداشت نہیں ہوگی، ڈی پی او کی حفاظتی اقدامات مضبوط کرنیکی ہدایت

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے مسیحی عبادت گاہوں کی سکیورٹی مزید سخت کر دی ہے ۔ انہوں نے عبادت گاہوں کے بیرونی و اندرونی سکیورٹی پوائنٹس کا اچانک معائنہ کیا اور افسروں و اہلکاروں کو جامع اور سخت ہدایات جاری کیں۔ کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ حساس مقامات پر اضافی نفری، متبادل گشت اور جدید سکیورٹی نظام یقینی بنایا جائے گا تاکہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ممکن ہو اور ہنگامی صورتحال میں فوری ردعمل دیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر