سابق کونسلر امیر بخش کی ہمشیرہ انتقال کرگئی
چیئرمین پیسٹی سائیڈ یونین و سینئر نائب صدر مرکزی تنظیم انجمن تاجران میلسی وسابق کونسلر ملک امیر بخش کی ہمشیرہ اور محمد عمران،محمد کامران شرفو ٹاؤن ریاض آباد والے کی والدہ انتقال کرگئیں۔نماز جنازہ آج صبح 11 بجے مدرسہ جامعہ الحسنین ملتان روڈ میلسی میں ادا کیا جائے گی۔