صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بدھلہ و لوٹھڑ روڈ تعمیر سے قبل ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار

  • ملتان
بدھلہ و لوٹھڑ روڈ تعمیر سے قبل ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار

ناقص میٹریل، ایرانی تارکول کااستعمال ،مبینہ کرپشن پرکارروائی کا مطالبہ

ٹاٹے پور (نامہ نگار) ٹاٹے پور تا بدھلہ و لوٹھڑ روڈ کی تعمیر میں ناقص میٹریل کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے اور سڑک پایۂ تکمیل سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہوگئی ہے ۔ مقامی سیاسی و سماجی رہنماؤں کاصورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داروں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ ۔ شہریوں کے مطابق تعمیراتی کام میں کم کوالٹی میٹریل اور ایرانی تارکول کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے سڑک کی پائیداری شدید متاثر ہو رہی ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکموں کی مبینہ غفلت اور خاموشی کے باعث تعمیراتی معیار بہتر نہیں ہو سکا۔ ہائی وے حکام سمیت دیگر ذمہ دار ادارے صورتحال پر کوئی عملی اقدام نہیں کر رہے۔

شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ناقص کام کے باعث حکومتی خزانے کو کروڑوں روپے نقصان پہنچنے کا امکان ہے ۔واضح رہے کہ ٹاٹے پور سے بوھڑ کے راستے ملتان تک ایک اور روڈ بھی تعمیر ہونا ہے جبکہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ لوٹھڑ تک سڑک کی تعمیر کا کام جاری ہے ۔ عوام کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ معیار برقرار رہا تو آئندہ مکمل ہونے والے منصوبے بھی اسی طرح متاثر ہوں گے ۔سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں نے ڈپٹی کمشنر ملتان، کمشنر ملتان، پنجاب ہائی وے اور حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑکوں کی ناقص تعمیر کا نوٹس لیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر