صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں 11دسمبر کو بجلی کی بندش کا اعلان

  • ملتان
ملتان میں 11دسمبر کو بجلی کی بندش کا اعلان

ملتان (خصوصی رپورٹر)میپکو کے ترجمان کے مطابق ریجن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل۔۔۔

، کریش مینٹی نینس پروگرام، گرڈ سٹیشنوں کی سالانہ و ششماہی مرمت اور ڈسٹری بیوشن سسٹم کی اپ گریڈیشن کے باعث 11دسمبر 2025ء (جمعرات) کو مختلف فیڈرز سے بجلی کی فراہمی بند رہے گی۔ملتان سرکل کے فیڈرز میں 11KV سورج میانی، ایکسپریس، ہیڈ سکندری، عثمانیہ بازار، پیپسی کولا، برن یونٹ اور بستی بلیل شامل ہیں، جن میں بجلی صبح 9بجے سے دوپہر 1بجے تک بند رہے گی۔اسی طرح 11KV بہائوالدین زکریا، نواں شہر، بوریاں والا، پیر اسماعیل، گالف سٹی، چناب، سمندری شہید، صابرہ، نیو موسیٰ پاک، جہانگیرآباد اور فاطمہ جناح 1 فیڈرز میں بجلی صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک معطل رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر