صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے بٹیروں کاشکار کرنے والا شکاری پکڑا گیا

  • ملتان
ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے بٹیروں کاشکار کرنے والا شکاری پکڑا گیا

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے بٹیروں کاشکار کرنے والا شکاری دھر لیا گیا۔۔۔

، بٹیروں سمیت ٹیپ ریکارڈ بھی قبضہ میں لے لیا گیا، مقدمہ درج، تھانہ سنانواں میں ہارون رشید سینئر وائلڈ لائف رینجرز کی درخواست پر کارروائی کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ ملزم اصغر علی آرائیں کو ناجائز شکاربٹیر کے ساتھ موضع پتی کھر نزدیک میتلا ہاؤس سے گرفتار کیا گیا،شکار کے آلات اور ٹیپ ریکارڈ قبضہ میں لے لیے گئے ،درخواست میں ملزم کے خلاف وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی گئی، تھانہ سنانواں نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی اورتفتیش شروع کردی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر