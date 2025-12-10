صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پوسٹ ڈگری کالج میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی سیشن

  • ملتان
پوسٹ ڈگری کالج میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی سیشن

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن ’’محفوظ پنجاب،محفوظ سفر‘‘ کے تحت ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس کے زیراہتمام گورنمنٹ پوسٹ ڈگری کالج میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسراسماعیل کھاڑک نے بطورمہمان خصوصی شرکت کی۔اس موقع پرڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات کے مطابق خانیوال بھر میں ٹریفک سیفٹی شعور مہم کو مؤثر انداز میں جاری رکھا جا رہا ہے نوجوان نسل کو ٹریفک اصولوں اور ذمہ دارانہ رویوں سے آگاہ کرنا پولیس کی پہلی ترجیح ہے کیونکہ محفوظ معاشرہ ہی محفوظ سفر کی بنیاد رکھتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر