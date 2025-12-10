صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس کی کارروائی سے دو سال سے بند گلی واگزار

  • ملتان
پیرا فورس کی کارروائی سے دو سال سے بند گلی واگزار

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کی ہدایت پر پیرا فورس نے کارروائی کرتے ہوئے دو سال سے بند سرکاری گلی کو واگزار کروا دیا۔ ۔۔۔

طویل عرصے سے قائم غیر قانونی رکاوٹیں ہٹا کر گلی کو عوام کے لیے کھول دیا گیا جس سے شہریوں کی آمدورفت میں درپیش مشکلات ختم ہو گئیں۔ پیرا فورس نے موقع پر تجاوزات صاف کر کے گلی کو فوری طور پر قابلِ استعمال بنا دیا۔ ڈپٹی کمشنر بلال سلیم نے کہا کہ سرکاری اراضی پر قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا، عوامی راستوں کی بحالی حکومت کی ترجیح ہے اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی۔ علاقہ مکینوں نے اس بروقت اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ گلی کھلنے سے سینکڑوں افراد کی روزمرہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر