صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریونیو دینے والا قصبہ گجرات بنیادی سہولتوں سے محروم

  • ملتان
ریونیو دینے والا قصبہ گجرات بنیادی سہولتوں سے محروم

قصبہ گجرات (نامہ نگار) ضلع کوٹ ادو کا سب سے زیادہ ریونیو دینے والا قصبہ ہونے کے باوجود بنیادی سہولیات سے محروم ہے ۔۔۔۔

 درجنوں آئل ڈپو، آئل ریفائنری اور صنعتی مراکز کی موجودگی کے باوجود قصبہ گجرات میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شہریوں نے بتایا کہ سیوریج کا مناسب نظام موجود نہیں، گلیوں میں سولنگ اور نالیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے رات کے وقت شدید مشکلات پیش آتی ہیں جبکہ نکاسیٔ آب کا بھی مؤثر انتظام نہیں۔ بارش کے دوران گلیاں پانی سے بھر جاتی ہیں اور نوجوانوں کیلئے روزگار کے مواقع نہ ہونے سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومتِ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ بنیادی سہولیات فوری فراہم کی جائیں اور قصبہ گجرات کو تحصیل کا درجہ دیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر