صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی اے کا ریکارڈ ای فوس پر منتقل کردیا،ساجد لطیف

  • ملتان
ایم ڈی اے کا ریکارڈ ای فوس پر منتقل کردیا،ساجد لطیف

ای فوس ریکارڈ کی مکمل سکیورٹی فراہم کرتا،ڈیٹا میں تبدیلی ممکن نہیں

ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈائریکٹر جنرل ای گورننس پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ساجد لطیف اپنے افسروں کے ہمراہ ایم ڈی اے ہیڈ آفس پہنچے ۔ وفد میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ای گورننس پی آئی ٹی بی خرم مشتاق، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل عقیل الرحمن، ڈائریکٹر سکلز اینڈ ڈویلپمنٹ احمد اسلام اور سینئر پروگرامر عبدالرؤف شامل تھے ۔ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے راشد ارشاد حسین نے مہمانوں کا استقبال کیا اور ایم ڈی اے کی جاری ڈیجیٹل ورکنگ اور جدید سسٹمز کے نفاذ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے عطا الحق کھوکھر، ڈائریکٹر فنانس اینڈ ایڈمنسٹریشن شاکر عباس بزدار اور دیگر ڈائریکٹرز بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر