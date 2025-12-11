صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹوں پر ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پرکارروائی، جرمانہ

  • ملتان
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ کی نگرانی میں ڈپٹی ڈائریکٹر ادارہ تحفظ ماحول محمد ادریس نے مختلف بھٹہ جات کا معائنہ کیا۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے 6 بھٹوں کو سم مارک کیا گیا اور ایک بھٹے پر ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔

